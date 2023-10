Diário do Nordeste amplia participação nos canais do WhatsApp; veja como seguir

O Diário do Nordeste ampliou a presença nos Canais do WhatsApp. Além do geral, agora você pode passar a seguir o jornal também nos canais temáticos e ter acesso a várias notícias de política e esporte do Ceará e do Brasil de forma rápida.

Confira todos os canais do Diário do Nordeste:

Como participar?

Na tela inicial do aplicativo, toque em "Atualizações";

Ao lado de "Canais", toque em "+";

Selecione "Encontrar canais";

Clique no ícone da lupa e digite o nome de um dos nossos canais (ex: Jogada - Diário do Nordeste);

Selecione a opção "Aceitar e Continuar", e pronto, você já estará participando oficialmente do canal.

No WhatsApp, acesse o canal de notícias do Diário do Nordeste;

Ao lado de "Diário do Nordeste", no topo do canal, clique em "seguir";

Pronto, a partir desse momento, você já estará inserido no canal!

Para receber notificações e ficar por dentro de tudo que o Diário do Nordeste publica, clique no sininho no canto da tela do WhatsApp.

O recurso do aplicativo foi lançado em setembro em mais de 150 países. Segundo a empresa, informações pessoais de administradores e seguidores estão protegidos. Os canais ficam separados das conversas dos usuários, que também não terão expostos seus seguidores.