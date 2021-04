Contas comerciais do WhatsApp podem gerenciar catálogos de produtos pela versão web

As contas comerciais do WhatsApp podem gerenciar catálogos de produtos e serviços pela versão web da plataforma. A funcionalidade só estava disponível para o aplicativo de celular e começou a chegar na versão de computadores nesta quinta-feira (8).

Nos catálogos, as contas comerciais podem anunciar produtos e associar valores, links e descrições aos itens. Os gerenciadores podem agora adicionar e modificar as informações da ‘vitrine’ de serviços também pelo computador.

Outra novidade é que agora é possível ocultar itens do catálogo, sendo possível alterar a lista de produtos de acordo com a disponibilidade. Caso a produto volte à venda, o usuário deve desmarcar a opção de ocultar e o item volta a ser mostrado - com as mesmas informações.

O guia do WhatsApp para contar comerciais ensina a criar e gerenciar o seu catálogo:

Abra o app WhatsApp Business e toque em Mais opções > Configurações > Ferramentas comerciais > Catálogo .



. Para criar um catálogo, toque em ADICIONAR ITEM .



. Toque no ícone verde de mais e, em seguida, toque em Adicionar imagens.



Toque em Galeria para carregar imagens do seu celular. Para tirar uma foto, toque em Câmera. Você pode adicionar até 10 imagens.



Adicione o nome do produto ou serviço. Você também pode incluir detalhes nos campos opcionais de preço, descrição, link e código do produto ou serviço.



Toque em SALVAR.

Apagar um produto ou serviço do catálogo:

Abra o app WhatsApp Business e toque em Mais opções > Configurações > Ferramentas comerciais > Catálogo .



. Toque e segure a imagem do produto ou serviço que você deseja apagar.



Em seguida, toque no ícone Apagar e em SIM.

Ocultar itens do catálogo:

Abra o app WhatsApp Business e toque em Mais opções > Configurações > Ferramentas comerciais > Catálogo .



. Para ocultar apenas um item: toque no item que você deseja ocultar para abrir a página de detalhes do produto. Em seguida, toque em Mais opções > Ocultar > OCULTAR.



Para ocultar diversos itens de uma só vez: toque e segure um dos itens que você deseja ocultar, até que um tique verde seja exibido. Toque nos demais itens que você deseja ocultar e, em seguida, toque em Ocultar > OCULTAR.

Mostrar itens do catálogo: