Celular dobrável com três telas é lançado na China; confira ficha técnica do Mate XT

A chinesa Huawei lançou, na última terça-feira (10), um modelo de smartphone dobrável com três telas. O celular é o primeiro do tipo no mercado, que, até então, oferecia apenas opções com até duas telas. Chamado de Mate XT, o aparelho estreou no país asiático a partir de 19.999 yuans — equivalente à cerca de R$ 15.922, em conversão direta —, para a versão de 256 GB, sendo mais caro que o recém-lançado iPhone 16 Pro Max na edição de 1 TB (R$ 15.499).

Disponível apenas na China, e sem previsão de lançamento no Brasil, o dispositivo tem uma bateria de longa de duração, cerca de 5.600 mAh, superando concorrentes dobráveis como o Galaxy S23 Ultra, que tem 5.000 mAh. As informações são do portal especializado TecTudo.

Legenda: Chamado de Mate XT, o aparelho estreou no país asiático a partir de 19.999 yuans Foto: ADEK BERRY / AFP

Para comportar a potência é equipado com um carregador ultrarrápido de 66W na versão com fio, utilizando o conector USB-C. Ele também suporta carregamento sem fio e recarga reversa.

Quando o assunto é tamanho, o dispositivo conta com uma tela única de 6.4 polegadas; uma tela dupla de 7,9"; e uma tela tripla de 10,2". Fechado, o Mate XT tem dimensões de 156,7 x 73,5 x 12,8 milímetros (mm), porém, ao abrir as telas, as medidas sobem para 156,7 x 219 x 3,6-4,8 mm. Em relação ao peso, o aparelho tem 298 gramas.

O smartphone está disponível em duas cores: vermelho vibrante e preto, contando com uma traseira fosca que simula a textura de couro. Apesar de não ter fotografia como foco, ele possui cinco câmeras: uma principal de 50 MP, outra teleobjetiva de 12 MP com zoom óptico de 5,5x, uma ultrawide de 12 MP e uma frontal com 8 MP. O equipamento é capaz de gravar vídeos em 4K ou 1080p.

Equipado com o sistema operacional HarmonyOS 4.2, o aparelho tem 16 GB de memória RAM em todas as versões (256 GB, 512 GB e 1 TB), comportando até mesmo jogos pesados e aplicativos multitarefas.

Ficha técnica do Huawei Mate XT

Tamanho da tela: 6,4 polegadas; 7,9 polegadas; 10,2 polegadas.

Resolução da tela: 2232 × 1008 pixels; 2232 × 2048 pixels; 2048 x 2232 pixels.

Painel da tela: OLED;

Câmera traseira: 50 MP + 12 MP + 12 MP;

Câmera frontal: 8 MP;

Sistema: Harmony OS 4.2;

Processador: Kirin 9010;

Memória RAM: 16 GB;

Armazenamento: 256 GB; 512 GB; 1 TB;

Cartão de memória: não possui;

Bateria: 5.600 mAh;

Peso: 290 gramas;

Dimensões: 56,7 x 73,5 x 12,8 mm fechado; 156,7 x 219 x 3,6-4,8 mm aberto.

Cores: preto e azul;

Lançamento: setembro de 2024;

Preço de lançamento: a partir de 19.999 yuans ou R$ 15.922.