C6 Bank fora do ar? Clientes apontam problemas em serviços do banco nesta sexta (6)

Usuários do banco C6 Bank relataram instabilidade do aplicativo e dos serviços da instituição ao longo desta sexta-feira (6). Segundo dados do site Downdetector, que apontaram o início das falhas por volta das 13h, os problemas mais reportados foram no saldo da conta, Pix e pagamento de contas.

Ao todo, cerca de 570 notificações foram registradas na última hora, mas registraram queda por volta das 15h. Nas redes, usuários fizeram reclamações relacionadas aos serviços, mas a empresa não se pronunciou publicamente até o momento.

"C6 Bank, cadê meu saldo? Preciso pagar contas e o app não funciona, faça alguma coisa", questionou uma usuária do X, o antigo Twitter. Em uma resposta automática, o banco solicitou que usuários fizessem limpeza de cache no aparelho ou tentassem reiniciá-lo.