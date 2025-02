O aplicativo e o site do banco Inter apresentam instabilidade no início da manhã desta quarta-feira (5), conforme relatam alguns usuários. Clientes estariam com dificuldade para fazer login no aplicativo da instituição bancária, assim como realizar pagamentos, saques, transferências e acessar o saldo da conta.

No Downdetector, ferramenta que reúne dados sobre o funcionamento de dispositivos virtuais, o gráfico de monitoramento indicou que os problemas começaram próximo das 6h20, e atingiram um pico de mais de 3,1 mil reclamações por volta das 7h25.

Até o momento da publicação deste material, a instituição financeira ainda não se manifestou sobre o caso.

O relatório da plataforma de monitoramento explica que é comum que usuários acusem problemas em dispositivos ao longo do dia, porém, a ferramenta apenas registra um incidente quando o número de relatórios de problemas é significativamente superior ao volume habitual.

“Tem algo errado. Não é normal. Não acessa a conta nem via app, nem via site”, detalhou um cliente no Downdetector. “Quando tento abrir o app, após a leitura da minha digital, o app retorna: 'dados inválidos. Verifique se está digitando a identificação e a senha corretamente (COD.BL051)'”, disse outro.

Nas redes sociais, internautas também relataram estarem enfrentando problemas para usar as aplicações da instituição. "Pelo amor de Deus, banco Inter, hoje é dia de receber dinheiro. Para com essas maluquices", disse uma usuária no X.

Legenda: Uma das telas de erro apresentadas pelo app acusa que usuário estaria com problemas de conectividade, mesmo estando com acesso à internet Foto: reprodução

"Banco Inter caiu logo agora de manhã. Agora, 'tô' preso aqui no posto, po que não 'tá' passando meu dinheiro para pagar. Vou atrasar pro trabalho. Te odeio banco Inter. Te odeio", escreveu outro.

