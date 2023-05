Após críticas, Google tira do ar game 'Simulador de Escravidão'

Um jogo chamado 'Simulador de Escravidão', que estava disponível na loja de aplicativos do Google, foi retirado do ar nesta quarta-feira (24). O game propunha ao usuário ser um "proprietário de escravos".

A dinâmica oferecia aos jogadores duas modalidades: tirana ou libertadora. Na primeira, a proposta era lucrar e impedir fugas e rebeliões. Na segunda, lutar pela liberdade e chegar à abolição. Os jogadores também tinham a opção de agredir e torturar os "escravos".

A Magnus, empresa que produziu o jogo, o descrevia como "criado para fins de entretenimento" e afirmava condenar a escravidão no "mundo real". O jogo estava disponível desde o início da semana e passou a viralizar nas redes sociais nesta quarta (24).

Racismo

Após a repercussão, o deputado Orlando Silva (PCdoB-SP) afirmou que entaria com representação no Ministério Público pelo crime de racismo.

"Entraremos com representação no Ministério Público por crime de racismo e levaremos o caso até as últimas consequências, de preferência a prisão dos responsáveis", escreveu o parlamentar no Twitter. "A própria existência de algo tão bizarro à disposição nas plataformas mostra a urgência de regulação do ambiente digital", acrescentou.