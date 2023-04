Anúncios no Twitter serão apenas para empresas que pagam por selo; entenda mudança

Os anúncios no Twitter ficaram restritos para empresas que pagam pelo selo azul de verificação ou para as companhias com gasto mínimo mensal de publicidade, após as mudanças implementadas nesta sexta-feira (21).

As alterações nas regras de publicidade do Twitter são parte de uma estratégia mais ampla para remover contas falsas e bots, além de “elevar a qualidade do conteúdo no Twitter e aprimorar sua experiência como usuário e anunciante”, conforme a empresa.

Esse detalhamento foi descrito em um e-mail no qual a Bloomberg teve acesso. Confira as mudanças:

As mudanças começam a valer a partir desta sexta-feira (21);

A publicidade estará disponível apenas para contas verificadas, incluindo indivíduos que pagam US$ 8 por mês pelo Twitter Blue e “Organizações verificadas” que pagam US$ 1 mil (R$ 5.049, pela cotação atual) por uma marca de seleção dourada ou cinza;

As empresas que já gastam US$ 1 mil (R$ 5.049, pela cotação atual) por mês em anúncios poderão continuar e receberão uma marca de ouro.

O Twitter busca diferentes formas de lucrar desde a aquisição da plataforma por Elon Musk no ano passado. Além das regras publicitárias, as estratégias de monetização incluem cobrança por verificação e acesso à API.

O modelo de verificação pago não teve muita relevância, porque muitas contas foram verificadas gratuitamente. Nesta semana, a empresa removeu essas contas "legadas verificadas" e restringiu alguns recursos do produto, incluindo a capacidade de editar tweets, para assinantes do Twitter Blue.

Reação das empresas

Algumas organizações de marketing digital mudam de estratégia em relação ao investimento nas redes sociais após as mudanças do Twitter.

“Já estamos reduzindo o orçamento de projetos que serão lançados na próxima semana, com a incerteza sobre se os clientes desejam verificação ou quanto tempo levará para processar” disse Tom Davenport, diretor-gerente da agência de mídia britânica Digital Marketing Specialist.

Já o consultor de mídia social Matt Navarra analisou que a mudança pode ser a "gota d'água" para os anunciantes que já estão perdendo a paciência com Musk.

“Se ele tinha alguma esperança de inspirar marcas e anunciantes a voltar para a plataforma ou gastar mais, coisas como essa vão contra ele”, pontuou.