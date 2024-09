Anatel confirma que Starlink bloqueou acesso ao X no território brasileiro

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) confirmou ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira (5), que a Starlink, empresa de satélites de Elon Musk, bloqueou todos os acessos ao site da rede social X no Brasil. Ao todo, 224.458 acessos foram restringidos.

De acordo com o jornal Globo, o bloqueio feito pela Starlink ocorreu por volta das 18h dessa quarta-feira (4), quando a empresa fez a restrição de seus 224.458 acessos em todo o Brasil, que correspondem a somente 0.5% do total de acessos via computador no país.

A decisão acontece seis dias após o ministro Alexandre de Moraes determinar o bloqueio da plataforma e dois dias depois da Starlink recuar e informar à Anatel que daria cumprimento a ordem. Em primeiro momento, a empresa havia dito que não bloquearia o acesso à rede social, mas voltou atrás na decisão.

Recuo da Starlink

A Starlink divulgou o recuo em um comunicado no último dia 3, no qual chamou a decisão de Moraes de "ilegal", mas afirmou que dará cumprimento à determinação e pedirá ao Supremo o desbloqueio de seus bens. Ainda na nota, a empresa disse que "apesar do tratamento ilegal dado à Starlink ao bloquear nossos ativos, estamos cumprindo a decisão de bloquear o acesso ao X no Brasil".

A suspensão do X no Brasil foi determinada na sexta-feira (30), por Moraes, após a plataforma descumprir a ordem dada dois dias antes para indicar um representante legal no país, no prazo de 24 horas. Uma multa de R$ 50 mil ainda foi estipulada pelo magistrado para qualquer pessoa ou empresa no país que usar o X.