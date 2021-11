Turista de Fortaleza cai em falésia da Praia de Pipa, no RN, e sofre fraturas

Um jovem de Fortaleza que estava em um passeio de quadriciclo na praia de Pipa, no litoral do Rio Grande do Norte, caiu de cima de uma falésia e teve múltiplas faturas na tarde dessa segunda-feira (15). O turista de 19 anos estava consciente e orientado no momento do resgate.

Segundo o G1, a vítima fraturou o fêmur e o pneumotórax. Também há suspeita de que ele tenha perfurado o pulmão. O homem foi levado inicialmente para uma Unidade Mista de Saúde e depois transferido para o Hospital Walfredo Gurgel, em Natal.

O acidente ocorreu por volta das 16h nas falésias da região do Chapadão. Já o resgate foi na praia das Minas.

A Secretaria de Turismo do município e a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte foram procurados pelo G1, mas não retornaram o contato.

Outra ocorrência

O caso foi registrado no mesmo local em que um deslizamento de parte de uma falésia provocou a morte de três pessoas de uma mesma família por soterramento, no dia 17 de novembro de 2020.

Morreram na tragédia o casal Hugo Pereira, de 32 anos, a esposa dele, Stella Souza, o filho Sol, de 7 meses, e o cachorro da família. Eles descansavam à sombra da falésia quando foram atingidos pela falésia.