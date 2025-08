Mulher que levou 61 socos em elevador teve lesão compatível com acidente de moto sem capacete

O cirurgião bucomaxilofacial Kerlison Paulino, responsável pela cirurgia da reconstrução facial de Juliana Soares, 35, — que sofreu 61 socos do namorado — comparou as lesões da mulher a de vítimas de acidentes de trânsito.

"Era como se ela tivesse sofrido um acidente de moto, sem capacete", afirmou o cirurgião em entrevista ao "Fantástico", exibida no domingo (4).

Veja cena de agressão:

A agressão ocorreu no último sábado (26), em um elevador de um condomínio no bairro de Ponta Negra, no Rio Grande do Norte. O crime foi registrado por uma câmera de segurança, o que levou o porteiro a acionar a polícia.

Na sexta-feira (1º), Juliana passou por um complexo procedimento de reconstrução facial em um hospital público.

A cirurgia, prevista para quatro horas e meia, estendeu-se por quase sete horas devido à complexidade

Apesar da seriedade, o risco de sequelas neurológicas foi descartado. A recomposição funcional e estética do rosto de Juliana será acompanhada por, pelo menos, dois meses na mesma unidade do SUS.

Agressor transferido para presídio

Na sexta-feira (31), Igor foi transferido para um presídio em Natal. Em nota conjunta, advogados e familiares do agressor afirmaram que ele está à disposição das autoridades para julgamento, e que os familiares não têm responsabilidade pelos atos cometidos.

A delegada que assumiu o caso prevê que Igor responderá inicialmente por tentativa de feminicídio. Outros crimes, como violência psicológica, que já vinham ocorrendo, também podem ser investigados.