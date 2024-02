Detentos que planejaram fuga de presídio em Mossoró estavam fardados e jantaram antes de saída

Os dois presos que fugiram nesta quarta-feira (14) da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, usavam o uniforme azul da unidade e chegaram a jantar normalmente antes de escapar da unidade de segurança máxima. As informações são do portal Uol.

Os fugitivos Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça conseguiram sair do presídio por um alambrado em uma área em obra com gradil por volta das 3h30 de hoje. Segundo a publicação, a fuga ocorreu perto dos espaços destinados ao banho de sol e às celas dos presos.

Os agentes penitenciários perceberam a ausência dos fugitivos cerca de duas horas depois, ao realizarem a contagem de detentos antes do café da manhã, por volta das 5h30. A PM foi acionada às 8h.

As celas da Penitenciária Federal de Mossoró foram isoladas para perícia. O governo estadual utiliza aeronaves para auxiliar na busca pelos detentos.

"Estamos desde o início prestando apoio aos órgãos federais. É muito importante que as ações ocorram rapidamente para que os fugitivos não consigam ir muito longe", afirmou Helton Edi Xavier da Silva, secretário de Administração Penitenciária do RN.

O governo do Rio Grande do Norte informa que entrou em contato com as secretarias de Segurança Pública da Paraíba e do Ceará para reformar a segurança na divisa dos estados.

Além de acionar a Polícia Federal (PF), o Ministério da Justiça e Segurança Pública pediu o apoio das secretarias da Segurança Pública e da Defesa Social e de Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte para localizar os fugitivos.

Crimes

Segundo o Globo, Deibson - conhecido como "Tatu" ou "Deisinho" - aparece em 34 processos na Justiça do Acre. Ele responde por crimes como formação de quadrilha, tráfico de drogas e roubo.

Já Rogério responde processos pelos crimes de homicídio qualificado, roubo e violência doméstica. Ambos são apontados como líderes de organização criminosa.

Primeira fuga da história em presídio de segurança máxima

Esta é primeira fuga registrada na história do sistema penitenciário federal, que conta com cinco unidades de segurança máxima.

O presídio federal de Mossoró é o único do Nordeste e uma das cinco unidades prisionais federais do país. O local possui 13 mil metros quadrados e abriga mais de 200 detentos.