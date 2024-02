Cardiologista morre aos 52 anos após passar mal em academia de Mossoró, no Rio Grande do Norte

Um médico de 52 anos morreu após passal mal enquanto praticava exercícios em uma academia de Mossoró, no Rio Grande do Norte, na manhã desta sexta-feira (9). As informações são do portal Mossoró Hoje.

A vítima foi identificada como Gilmar do Nascimento. Testemunhas relataram que o cardiologista passou mal subitamente. Ele foi socorrido por uma ambulância do Samu e levado ao hospital Wilson Rosado.

Gilmar teve uma parada cardiorrespiratória. A equipe médica tentou reanimá-lo, mas ele não resistiu.

O médico era natural de Natal e atendia no mesmo hospital onde veio a óbito. A instituição confirmou a morte através de uma nota publicada nas redes sociais.