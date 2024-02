Dois presos fogem de penitenciária federal de segurança máxima em Mossoró

Dois presos fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, na manhã desta quarta-feira (14). Segundo informações do jornal O Globo e Tribuna do Norte, os foragidos foram identificados como Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, ambos naturais do Acre.

Os dois estavam na unidade desde setembro do ano passado, após serem transferidos do sistema prisional do Acre para o presídio federal de Mossoró.

Esta é primeira fuga registrada na história do sistema penitenciário federal, que conta com cinco unidades de segurança máxima. Ainda não há informações de como os criminosos escaparam.

O Diário do Nordeste pediu informações ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e aguarda retorno até o momento.

O presídio federal de Mossoró é o único do Nordeste e uma das cinco unidades prisionais federais do país. O local possui 13 mil metros quadrados e abriga mais de 200 detentos.

Crimes

Segundo o Globo, Deibson - conhecido como "Tatu" ou "Deisinho" - aparece em 34 processos na Justiça do Acre. Ele responde por crimes como formação de quadrilha, tráfico de drogas e roubo.

Já Rogério responde processos pelos crimes de homicídio qualificado, roubo e violência doméstica. Ambos são apontados como líderes de organização criminosa.