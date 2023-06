Vídeo de advogada dizendo que 'Dia dos Namorados combina com crime passional' viraliza; OAB repudia

A advogada Élida Fabrícia foi criticada por afirmar que "adora crime passional”. Em vídeo publicado nas redes sociais, a criminalista acrescentou que "Dia dos Namorados combina com crime passional”. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Piauí repudiou a declaração. As informações são do g1.

“Dia dos Namorados chegando e isso me faz lembrar aqueles gostinhos extravagantes da advogada criminalista. Eu adoro crime passional. Adoro quando chega aquele processo quentinho, gostosinho, bem formado com crime passional", disse Élida.

Élida Fabrícia Advogada criminalista "São os tipos de crimes mais interessantes pra gente trabalhar no Tribunal do Júri. Dia dos Namorados combina com crime passional. Não faz isso, mas se fizer, me liga”.

Por conta das críticas, ela apagou a publicação das redes sociais. A OAB-PÍ repudiou a fala e acrescentou, em nota, que o caso irá ser apurado.

OAB repudia vídeo

Após a publicação, a vereadora e vice-presidente da Câmara Municipal de Teresina, Pollyana Rocha (PV), solicitou uma apuração por parte da OAB-PI. “A apologia ao crime que consta no vídeo não pode ficar impune. É inaceitável”, afirmou.

A OAB-PI afirmou que a instituição busca combater as violências, principalmente a violência contra a mulher. A nota ainda enfatiza que "Advogados e Advogadas trabalham em função da Justiça no respeito aos direitos e são importantes atores na prevenção de crimes de maior proporção".

O caso deve ser apurado pelo Conselho Federal após ser encaminhado pela Corregedoria da OAB-PI e pelo Tribunal de Ética.

Élida Fabrícia afirmou que não estava fazendo apologia ao crime ou à violência contra a mulher. Ainda disse que as críticas era uma forma de criminalização da área de atuação dela.