Policial influencer é preso por suspeita de 'gato' de energia no Piauí

O policial militar (PM) Christhofer Leonel Pio Santos foi preso em flagrante nesta terça-feira (28) por suspeita de "gato", o nome popular para furto de energia, em um condomínio na zona leste de Teresina, no Piauí. Conforme as forças de segurança, o agente é influenciador digital e DJ e foi denunciado pela prática de religar o fornecimento de energia após cortes.

A prisão foi feita pela gerência de Polícia Especializada (GPE) da Polícia Civil do Piauí (PC-PI) e pelo 11º Distrito Policial. As informações são do g1.

Policial foi flagrado em vídeo:

Furto

"As empresas de água e energia detectaram furto, cortaram e notificaram. Depois, elas foram ao local de novo e encontraram novamente furto. Na terceira fiscalização, que constataram de novo, comunicaram à polícia, pedimos o mandado e hoje, durante o cumprimento, encontramos novamente as ligações", disse o delegado Tales Gomes.

A ação criminosa do PM foi flagrada em vídeo, onde Christhofer aparece próximo ao contador de energia praticando o furto.

Ele foi conduzido à Central de Flagrantes de Teresina. O policial passará por uma audiência de custódia nesta quarta-feira (29).