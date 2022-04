'Senti que ia morrer', diz aluna atendida em crise de ansiedade coletiva em escola de Recife

Uma das estudantes que fez parte da crise coletiva de ansiedade em uma escola de Recife, na última sexta-feira (8), disse ter pensado que morreria naquele momento. Ao todo, 26 alunos apresentaram falta de ar, tremor e crise de choro na instituição. As informações são do G1.

"Eu ainda estava passando mal, com muita falta de ar, e chegou o momento que eu não estava conseguindo respirar. Eu estava puxando o ar, mas não estava vindo. Aí eu deitei no chão, na grama mesmo, no pátio, e senti que ia morrer naquele momento", disse ao G1 a aluna, de 15 anos, que não será identificada.

As aulas na Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Ageu Magalhães, na Casa Amarela, foram retomadas nesta segunda-feira (11), mas a estudante não conseguiu voltar ao colégio com medo.

"Não fui para a escola porque ainda estou com muito medo, estava me sentindo muito mal pelo que aconteceu na sexta-feira. Não sei quando vou voltar, porque estou com medo de ir para escola e acontecer tudo de novo. Nunca vi isso, muita gente passando mal, muita gente tendo crise de ansiedade ao mesmo tempo, gente desmaiando, tinha várias pessoas desmaiadas", declarou ao G1.

Pânico teve início após aluna passar mal