Vacina da Janssen é aplicada irregularmente em pelo menos 41 crianças de Pernambuco

O Programa Estadual de Imunização de Pernambuco (PNI-PE) apontou que 41 crianças foram vacinadas contra Covid-19 com o imunizante da Janssen, no município de Afogados da Ingazeira, no sertão do Pajeú, em Pernambuco.

A vacina, porém, não tem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para aplicação no público infantil, somente para os adultos. Após o erro, as crianças que receberam as doses estão sendo monitoradas por 30 dias para acompanhar os possíveis efeitos adversos.

Segundo o Jornal do Comércio, foram imunizadas crianças entre 6 e 11 anos de idade. Após 72 horas da aplicação, algumas mães relataram que os filhos se sentiram mal.

Das 41 crianças que receberam a dose da Janssen, 21 delas estavam tomando a segunda dose contra o novo coronavírus e a restante recebia a primeira aplicação.

Investigação do caso

O PNI-PE disse ter repassado as orientações necessárias à Secretaria Municipal da Saúde, para que faça o monitoramento. Informado pelo Estado, o Ministério da Saúde também está acompanhando o surgimento de efeitos adversos.

O programa estadual também destacou que crianças que receberam o imunizante incorreto como segunda dose não precisam realizar nova aplicação. Agora, estão com o esquema vacinal completo.

No caso do grupo que recebeu a Janssen como primeira dose, ainda devem comparecer ao ponto de vacinação após 60 dias, para receber a vacina pediátrica da Pfizer.

De acordo com o Jornal do Comércio, a Prefeitura de Afogados da Ingazeira disse que o erro foi realizado por uma funcionária responsável pela aplicação da vacina.

A mulher teria trocado a dosagem pediátrica pela de adulto no momento da imunização. Por conta do caso, a gestão afastou a profissional das funções e ela deverá responder a inquérito administrativo.

Imunizantes permitidos

Atualmente, apenas dois imunizantes têm aval da Anvisa para aplicação no público infantil: