Comerciante que matou turista americano por suposta divida de cerveja em Pernambuco se torna réu

O comerciante Felipe Rocha de Hollanda Cavalcanti, de 55 anos, foi denunciado pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) pelo assassinato de um turista norte-americano em um bar de Boa Viagem, no Recife. O crime ocorreu na madrugada do dia 15 de janeiro e a denúncia foi aceita pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJSP) na última terça-feira (11). O órgão também decretou a prisão preventiva do acusado, que está foragido.

David Barbosa de Carvalho, natural da Califórnia, nos Estados Unidos, tinha 42 anos. Ele viajou ao Recife para visitar familiares e estava hospedado em um imóvel que ficava a cerca de 500 metros de distância de onde ocorreu o crime, que foi registrado por câmeras de segurança.

De acordo com informações do Diário de Pernambuco, com base na denúncia, Cavalcanti teria atirado cinco vezes contra a vítima na região do tórax, depois de eles terem discutido devido a uma suposta dívida.

A causa da morte foi uma hemorragia interna grave, conforme apontado pela perícia, e o acusado vai responder por homicídio doloso, cometido por motivo fútil e sem chance de defesa.

O comerciante fugiu do local após o assassinato e posteriormente se apresentou no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). Ele entregou a arma utilizada no crime, um revólver calibre .38 que estava registrado no nome dele, e alegou ter agido em legítima defesa.

Ainda segundo o Diário de Pernambuco, o MPPE aponta que o empresário passava por dificuldade financeira e possuía um estabelecimento “usado pelo denunciado como ponto de apoio para beber”. Os homens estavam comprando cerveja em um bar chamado Flor do Mangue — que pertence a uma terceira pessoa.

Informações do Jornal do Commercio apontam que a discussão teria começado por causa de uma suposta dívida de R$ 40 que o turista tinha com a proprietária do bar. O comerciante deixou o local da briga, foi para casa e voltou com uma arma.

Imagens da câmera de segurança mostraram ainda que outro homem aproximou-se para conversar com Felipe. No momento em que David se aproximou dos dois, os tiros foram disparados. O vídeo mostra que, mesmo caído no chão, David recebeu mais tiros.

O MPPE apontou na denúncia que a versão de legítima defesa não se sustenta e apresentou o parecer favorável à prisão do acusado. A medida foi determinada pelo juiz Abner Apolinário da Silva, da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Recife.

