Cearense e a família morrem em acidente de carro a caminho do Ano-Novo no Cariri

Um cearense e a família dele, de quatro pessoas, morreram em um acidente de trânsito, no último sábado (31), enquanto trafegavam pelo quilômetro 33 da BR-116, em Salgueiro (PE), a caminho de Jardim, no interior do Ceará. O grupo partiu da cidade pernambucana de Petrolina para passar o Ano-Novo na cidade do Cariri, conforme familiar de uma das vítimas.

O veículo onde os cinco estavam colidiu contra uma carreta, que perdeu o controle, e invadiu a faixa contrária. Todos morreram no local.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o parente e amigo Aldemir Tavares relatou que os mortos foram identificados como sendo o cearense Nilberto Franciso dos Santos, a esposa dele, Silvane Cardozo dos Santos, ambos de 33 anos; os filhos do casal, Maria Heloísa, de 7, e Nicolas, de 3, e Ana Beatriz Tavares, de 12 anos, afilhada de Nilberto e sobrinha de Aldemir.

Vítimas viajavam em comboio

O grupo era morador de Petrolina e sofreu o acidente a cerca de 50 quilômetros do destino. Eles viajavam em comboio com outros familiares que estavam em carros atrás deles.

Aldemir compartilhou que as famílias ainda estão "em choque". "Leva um tempo até a gente conseguir digerir uma tragédia como essa. Está todo mundo muito sentido, dolorido, mas vamos superar, se Deus quiser", desabafa.

O velório e o enterro das cinco pessoas ocorreu nesse domingo (1º), em Petrolina.

Acidentes com famílias no fim de ano

O acidente em Pernambuco foi o segundo com famílias que viajavam para visitar parentes no Ceará no período de uma semana. No domingo de Natal, no último dia 25 de dezembro, um casal que saiu do Rio de Janeiro para Pindoretama, no interior cearense, morreu na BR-230, em Lavras da Mangabeira.

A dupla não visitava o Ceará há 15 anos e viajava com os filhos, uma criança e uma adolescente, que sobreviveram. O homem era sargento do Exército Brasileiro, segundo o Comando da 10ª Região Militar.

