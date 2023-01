Menino de 11 anos morre atingido por bala perdida durante Réveillon, no Rio de Janeiro

Um menino de 11 anos faleceu durante a virada do ano, após ser atingido por uma bala perdida, em Mesquita, no Rio de Janeiro. De acordo com vizinhos, o garoto teria ido à varanda de casa para assistir a queima de fogos, e acabou sendo atingido na cabeça. As informações são do O Globo.

Juan Davi chegou a ser levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas não resistiu. Segundo a Polícia Militar, agentes foram chamados para investigar a entrada de uma vítima de arma de fogo na unidade hospitalar, onde foi constatada a morte do menino.

Ainda conforme relatado pela corporação, nenhuma operação estava sendo realizada próximo à residência de Juan, no momento da tragédia.

O caso foi encaminhado à 53ª DP (Mesquita) e, posteriormente, redirecionado para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.

ESCOLA LAMENTA

A Escola Municipal Machado de Assis, onde o menino estudava, utilizou uma nota para lamentar a morte de Juan.

"É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do nosso aluno Juan Davi de Souza Faria. Que a família do Juan Davi receba nossas condolências e amor nesse momento. Que tenham força para passar por esse momento de dor e tristeza. Sintam-se abraçados".

O enterro de Juan Davi deve acontecer na tarde desta segunda-feira (2), em Nilópolis.