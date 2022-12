Marido de cearense morta na Rocinha é preso suspeito pelo assassinato da esposa e de amiga

O marido da cearense Analice Ramos, de 20 anos, encontrada morta junto da amiga de infância, Estephany Alves, 19, na Rocinha, foi preso, nesta sexta-feira (30), suspeito de cometer os crimes.

O pedido de prisão temporária foi feito pela polícia após serem encontrados uma blusa com sangue e chinelo utilizados pelo suspeito no dia das mortes, na quinta-feira (29). As informações são do jornal O Globo.

O homem, identificado como Armando Ramos, de 23 anos, prestou depoimento à Delegacia de Homicídios, na Barra da Tijuca, com familiares das vítimas na tarde de quinta.

O que diz a família

De acordo com a publicação, o irmão de Analice afirmou que a vítima teve duas perfurações no pescoço e estava com sinais de estrangulamento. Segundo médicos do IML, estaria descartada a possibilidade de suicídio.

Em depoimento à polícia, Silmara Mendes, irmã de Analice, disse acreditar que a familiar e a amiga tenham sido assassinadas, já que dentro do imóvel não havia sinais de luta corporal, objetos quebrados e manchas de sangue no quarto. O único local da casa com sangue, segundo ela, era o banheiro onde foi encontrado o corpo da irmã.

Conforme a polícia, os celulares das duas vítimas e o RG da Estephany não estavam na cena do crime.

A motivação do crime, conforme as investigações, ainda não foi concluída. As diligências sobre o caso continuam sendo apuradas.

O CRIME

Inicialmente, alguns veículos de imprensa do Rio, com base em relatos de policiais militares, noticiaram que as jovens teriam discutido e uma teria matado a outra e, depois, se matado. Contudo, a informação foi rebatida veementemente pelos familiares das vítimas, testemunhas da amizade construída em anos e dos planos que faziam para o futuro.

Maria de Fátima, prima de Analice, disse ao Extra que a familiar foi visitar Stephany na noite desta quarta-feira (28) e que avisou ao marido que não demoraria. Por volta das 22h, estranhando a esposa não ter voltado para casa, o homem tentou contato pelo celular, mas não foi atendido. Ele, porém, não estranhou, visto que era comum as duas se visitarem.

"A tia da Stephany, que mora com ela, chegou em casa e a encontrou morta em cima da cama. Depois viu a Analice no banheiro. Ninguém sabe o que aconteceu. Elas eram muito amigas. Ninguém entende. Ninguém ouviu nada. Nenhum vizinho ouviu barulho", disse Maria.

Os familiares relataram que Analice estava deitada de bruços no chão do banheiro com uma faca de cozinha em uma das mãos, enquanto que Stephany estava deitada na cama com um corte profundo no pescoço.