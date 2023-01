Idosa de 78 anos é encontrada morta dentro de mala em Itajaí, Santa Catarina

O corpo de uma idosa de 78 anos foi encontrado em uma mala próximo às escadas de um prédio residencial em Itajaí, Santa Catarina . A descoberta foi feita nesse domingo (1°), por volta das 5h30. As informações são do g1.

O crime ocorreu no bairro Santa Regina e a Polícia Civil não deu detalhes sobre com quem a idosa morava, quanto tempo vivia no local e a possível movimentação do homicídio. Ninguém foi preso.