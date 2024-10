Alunos denunciam câmeras em banheiros de escola pública de Pernambuco; secretaria nega

Alunos da Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) José de Lima Júnior, em Carpina (PE), foram surpreendidos ao acessar banheiros da instituição de ensino e encontrarem câmeras de vigilância. Estudantes relataram ao G1, que os equipamentos gravam imagens de dentro dos ambientes masculino e feminino.

Conforme o portal da TV Globo, pais e responsáveis já reclamaram sobre a situação. Os relatos dos estudantes é que antes de uma reforma que houve na escola, as câmeras que existem dentro dos banheiros eram viradas para frente, e as cabines eram fechadas com a porta até em cima.

Depois da obra, a porta vai até a metade, e as câmeras mostrariam uma parte de dentro das cabines.

Segundo os adolescentes, as imagens são vistas em uma tela que fica dentro da diretoria, e que qualquer pessoa que entra no local pode ter acesso ao sistema de imagens de segurança, inclusive os banheiros.

Câmeras já teriam sido retiradas

Ao Diário do Nordeste, a Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE) informou que existem câmeras de segurança na unidade, mas apenas instaladas nos ambientes coletivos de recreação e circulação.

"A escola respeita a privacidade e preza pelo respeito aos alunos. Não há câmeras nos banheiros da unidade de ensino", declarou a SEE em nota.

Ao jornal Diário de Pernambuco, a diretoria da escola informou que as câmeras foram retiradas dos locais após as reclamações dos alunos.