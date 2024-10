Policial militar é preso suspeito de assassinar personal trainer a tiros em Pernambuco

Um policial militar, suspeito de assassinar o personal trainer Giovanny Diniz Carvalho, de 36 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (22) em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, em uma ação da Polícia Civil. A captura ocorreu em um apartamento próximo ao local do crime. O homicídio aconteceu na noite da segunda-feira (21).

De acordo com informações do portal g1, o suspeito de matar o personal trainer é um PM de 35 anos, que ainda não teve a identidade revelada.

"O acusado é um policial militar e, por ser um crime comum e não militar, as investigações do caso ficarão a cargo da Polícia Civil. No âmbito da PMPE será instaurado um processo administrativo", diz nota da Polícia Civil.

A vítima foi assassinada a tiros por um homem encapuzado em frente de casa, no bairro Vila Mocó. Câmeras de segurança flagraram o crime.

Veja também Pernambuco Subestação explode após acidente, deixa operários feridos e causa apagão em Recife Pernambuco Estudante morre após entrar com jet ski em mangue em Pernambuco

Segundo a publicação, Giovanny era viúvo da também personal trainer Aila Pimenta, de 32 anos. A mulher morreu no último dia 22 fevereiro, vítima de um choque elétrico, ao tirar roupas de um varal que estava preso no suporte do ar-condicionado.

Ao tentar salvar a esposa, o personal se feriu e ficou internado em um hospital particular de Petrolina. A filha mais velha do casal, de 6 anos, também levou um choque na ponta dos dedos, ao desligar o disjuntor, e também foi encaminhada para a unidade de saúde.

Giovanny e Aila eram pais da criança de 6 anos e de outros dois filhos, de 2 e 1 ano.