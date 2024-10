Estudante morre após entrar com jet ski em mangue em Pernambuco

Uma estudante de 27 anos morreu após perder o controle de uma moto aquática e colidir com um objeto não identificado em uma área de mangue. O caso ocorreu no último domingo (13), na cidade de Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana de Recife, em Pernambuco. As informações são do g1.

Larissa Belchior Gallindo, que cursava Nutrição, chegou a ser socorrida no Hospital da Restauração (HR), mas não resistiu aos ferimentos. A jovem chegou à unidade hospitalar por volta de 19h59 e morreu às 20h12. As causas do acidente ainda não foram informadas.

A vítima é filha de um servidor do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Nas redes sociais, o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal de Pernambuco manifestou pesar pela morte da jovem.

"Prestamos nossa solidariedade nesse momento de dor e rogamos pelo conforto espiritual de familiares e amigos de Larissa", escreveu o Sintrajuf-PE, nas redes sociais.

Larissa foi sepultada na tarde de segunda-feira (14) no Cemitério Memorial, localizado em Jaboatão dos Guararapes. O caso será investigado pela Polícia Civil.