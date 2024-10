Subestação explode após acidente, deixa operários feridos e causa apagão em Recife

A explosão de uma subestação de energia nesta segunda-feira (21), no Grande Recife, deixou três funcionários da empresa Eletrobras feridos e parte das cidades da região sem eletricidade. Os trabalhadores estavam fazendo um serviço de manutenção preventiva no sistema no momento do acidente. Segundo o portal g1, houve um "apagão" na capital, em Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Paulista.

O incidente ocorreu às 11h15, na subestação Mirueira II, em Paulista. Segundo a Eletrobras, o problema teve "reflexo parcial no atendimento aos consumidores" e os trabalhadores feridos "estão sob atendimento médico". As causas da explosão ainda estão sendo apuradas.

A Eletrobras informou que está investigando o que causou a interrupção no fornecimento de energia elétrica e que está dando "apoio integral aos profissionais". Segundo a empresa, os funcionários não se feriram gravemente.

Viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram enviadas para atender os feridos na explosão. Uma das vítimas foi encaminhada para o Hospital São Marcos, no Centro de Recife, e outras duas foram levadas para unidades de saúde por pessoas no local.

De acordo com informações da Neoenergia Pernambuco, que distribui energia para todo o estado, o fornecimento da rede elétrica foi completamente reestabelecido às 13h32 desta segunda.