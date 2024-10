Trio elétrico capota, deixa três mortos e seis feridos no Pernambuco

Um acidente envolvendo um trio elétrico na rodovia PE-089, próximo ao município de Machados, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, resultou na morte de três pessoas. Outras seis ficaram feridas, segundo o prefeito da cidade, Juarez da Banana (PSB). As informações são do g1.

O veículo, do Trio Zeus, era de Paulista e tinha participado da festa de reeleição do prefeito na noite de sábado (19). O trio acabou saindo da pista e capotando até descer um barranco.

"É com tristeza que recebo a notícia do acidente com o Trio Zeus e do falecimento de três dos componentes, além dos seis feridos, que nesse momento recebem todos os cuidados necessários", disse o prefeito.

QUEM SÃO AS VÍTIMAS

Segundo a TV Globo, uma das vítimas fatais é Angelica da Silva Araújo, que chegou a ser socorrida, mas chegou sem vida ao Hospital Municipal Edson Álvares, em Machados. Ela e a amiga, Letícia Basílio do Nascimento Silva, tinham pegado carona com o trio elétrico. Letícia está internada no Hospital da Restauração (HR).

Outros cinco feridos são Willian Carlos, Gilmar Almeida de Souza Filho, Wellington da Hora, Marcos Túlio Pereira Santiago e Rômulo Francisco Damião da Silva. Todos eles são integrantes da equipe do trio Zeus e foram encaminhados para hospitais no Pernambuco.

Duas pessoas morreram no local e ainda não foram identificadas.