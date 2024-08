Pediatra é suspeito de estuprar criança de nove anos em consulta em João Pessoa

Um médico pediatra, que não teve o nome revelado, é suspeito de estuprar uma menina de 9 anos, durante uma consulta de rotina, em 25 de julho, na cidade de João Pessoa (PB). O caso é investigado pela Polícia Civil, e o Conselho Regional de Medicina (CRM-PB) abriu uma sindicância nesta quarta-feira (7). A mãe da criança informou que ela era atendida pelo profissional desde que nasceu.

"Eu tinha uma confiança absurda nele. Minha filha está com ele (sendo atendida) desde que nasceu praticamente. Ele já era médico da família do meu marido e eu divulgava para todas as mães. Eu dizia que só confiava nele", afirmou a mulher à TV Cabo Branco.

A mãe ainda narra que o estupro ocorreu quando ela transcrevia uma receita. Quando terminou a atividade, ela viu o médico tocando as partes íntimas da filha.

Investigações

O Conselho Regional de Medicina (CRM-PB) informou à TV Cabo Branco que foi aberta uma sindicância contra o profissional.

O CRM-PB deverá colocar celeridade na investigação, devido à gravidade do caso. "Dando amplo direito de defesa, a gente pretende de uma forma célere concluir até para que dê uma resposta a todos que tem interesse", disse Bruno Leandro, presidente do Conselho.

Já a Polícia Civil comunicou que colherá depoimentos de testemunhas. O profissional de saúde seria ouvido dia 1º de agosto, mas apresentou um atestado e deve depor ainda nesta semana.

"O objetivo também de aprofundarmos as investigações, além de robustecer a denúncia específica, é verificar se há outras vítimas. Caso existam outras vítimas desse profissional, que procurem a Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Infância da capital, localizada no Centro”, afirmou Cristiano Santana, superintendente da Polícia Civil em João Pessoa.