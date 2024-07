Adolescente de 15 anos é morta por homem de 56 anos na PB; suspeito era namorado da vítima

Uma adolescente foi morta a tiros pelo companheiro Gilson Cruz de Oliveira Monteiro, de 56 anos, em Monteiro, na Paraíba. O homem foi preso na tarde da última segunda-feira (15), um dia após o crime. Maria Vitória tinha 15 anos.

O crime aconteceu na casa do suspeito, no bairro de Bernardino Lemos. Segundo testemunhas, Gilson teria atirado em Maria Vitória após uma discussão entre os dois e fugiu da residência. A vítima morreu no local.

O suspeito foi capturado em Brejo da Madre de Deus em uma operação conjunta entre as polícias da Paraíba e de Pernambuco. Os agentes usaram câmeras de trânsito, identificando Gilson através da placa do seu carro, quando ele estava em Caruaru. O homem foi conduzido para a Cadeia Pública de Monteiro (PB), onde segue preso preventivamente.

Testemunhas

Conforme o delegado Sávio Siqueira, conhecidos do casal relatam um relacionamento com constantes abusos do empresário contra a adolescente. No entanto, não existe nenhum registro policial de agressão por parte de Maria Vitória.

Gilson e a jovem se conheceram quando ela começou a trabalhar na padaria do empresário há cerca de dois anos. Pouco depois, engataram o relacionamento e estavam morando juntos há quatro meses.