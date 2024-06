Apresentadora Linda Carvalho e outras jornalistas denunciam uso de fotos em site de conteúdo adulto

A apresentadora Linda Carvalho, da TV Correio, emissora afiliada da Record na Paraíba, denunciou o uso indevido de suas fotos em um site de conteúdo adulto. A jornalista pediu licença para fazer um desabafo no telejornal dessa segunda-feira (3), afirmando que as imagens foram utilizadas sem sua autorização. A denúncia também foi compartilhada pela comunicadora nas redes sociais.

De acordo com a emissora, além de Linda, outras jornalistas da Paraíba foram vítimas do mesmo crime há pelo menos um ano e também denunciaram o uso inapropriado de fotos compartilhadas na internet. "Quando ela [Linda] foi pesquisar o que tinha acontecido, a surpresa foi maior. Outras jornalistas vinham sendo vítimas do mesmo crime. E isso vinha acontecendo há um ano", diz publicação do canal de televisão.

No desabafo, Linda Carvalho demonstrou sua indignação por as imagens continuarem no site de conteúdo adulto, mesmo após dias da denúncia.

"A situação é exposta, o assunto é bem sério e o que mais choca é: há dias que esse assunto veio à tona, nesses casos com jornalistas, com comunicadoras aqui do nosso estado e a página continua ativa e as imagens continuam no ar. Eu não tenho nem palavras para descrever a minha indignação, a minha revolta, a minha vergonha e, por que não dizer, o meu constrangimento", iniciou a jornalista.

Veja vídeo

A apresentadora ressalta que, ao tornar o assunto público, a discussão ajuda outras mulheres que passam pelo mesmo episódio.

"É importante a gente falar sobre esses casos, se expor, inclusive para ajudar outras mulheres que possam passar pelo mesmo problema, porque por mais que a gente lute, por mais que a gente consiga que a página seja retirada do ar e que os culpados responsáveis, os criminosos sejam punidos, nós, vítimas, não somos reparadas, não nos sentimos amparadas, protegidas. Isso é um absurdo", continuou.

Linda ainda convidou o público a fazer uma reflexão sobre o tema e clamou por justiça. "Imagine se isso acontecesse com você, mulher que está me assistindo agora. Imagine, imagine se isso... homem, você homem, você pai, imagine se isso acontecesse com a sua filha. Como é que você se sentiria? Como é que você estaria? Mas vamos em busca de justiça", finalizou a jornalista.

Crime

O vazamento de fotos íntimas é crime previsto na Lei 12.737/2012, conhecida como Lei Carolina Dieckmann, ancionada em 2012. O projeto de lei que levou o nome da atriz, como título extra oficial, foi proposto diante da situação vivenciada pela artista em maio de 2012.

A atriz teve arquivos de seu computador pessoal copiados. Dentre eles, 36 fotos e conversas íntimas foram divulgadas sem a permissão de Carolina.

A Lei estabelece como crime a invasão de dispositivo alheio, conectado ou não a rede de computadores, mediante violação de segurança com o fim de obter informações sem autorização. A pena varia entre uma detenção de três meses a um ano, e multa.