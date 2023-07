Mulher mantida em cárcere privado é resgatada após sair para comprar esmalte na Paraíba

Uma mulher mantida em cárcere privado por um mês conseguiu fugir após sair para comprar esmalte, em Campina Grande, na Paraíba, nessa quinta-feira (20). A vítima pediu autorização ao namorado para comprar o produtor, no térreo do apartamento onde estava mantida. Ela escapou e foi a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, que acionou a Patrulha Maria da Penha. O homem foi preso em flagrante.

As informações são do g1. Conforme a Polícia Civil, a mulher morava em Pernambuco com a mãe quando conheceu o suspeito, de 39 anos. O comerciante a levou para morar na cidade paraibana com ele.

À polícia, a vítima contou que tentou terminar o relacionamento e retornar para Pernambuco, mas o homem não permitiu que ela saísse de casa. A mulher sofreu várias agressões, além de tortura psicológica e xingamentos.

O suspeito trancava a porta do apartamento e levava a chave para que ela não saísse do local. Quando ele estava em casa e ia dormir, o homem escondia a chave debaixo do colchão para acordá-lo caso a mulher tentasse fugir.

O acesso ao celular era restrito e monitorado pelo comerciante. O homem foi ouvido na delegacia e se manteve em silêncio durante o interrogatório. Ele também confessou responder por um processo de violência doméstica.