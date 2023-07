Dono do restaurante Costela do Matuto é assassinado em Recife

José Elias da Silva Nobre, de 39 anos, dono do restaurante Costela do Matuto, foi assassinado na manhã desta segunda-feira (17). O empresário sofreu um assalto no próprio estabelecimento, no bairro da Madalena, em Recife, e acabou baleado quando estava na companhia de um amigo policial.

Uma câmera de segurança registrou a ação dos criminosos. A vítima e o amigo estavam em uma mesa conversando, quando dois homens armados os abordaram. Houve troca de tiros e empresário morreu no local.

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, em Santo Amaro. O Diário do Nordeste procurou a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco e aguarda resposta.

Por meio das redes sociais, o restaurante informou que não terá funcionamento nesta segunda.