Homem passa por cirurgia de emergência após introduzir coco no ânus

Um paciente de 53 anos, que não teve a identidade revelada, precisou passar por uma cirurgia de emergência após introduzir um coco no ânus. O caso foi registrado na última terça-feira (27), no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, na Paraíba. Ele recebeu socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os profissionais de saúde identificaram grave sangramento no local. Além disso, o próprio homem, que é morador do município de Belém, relatou uma dor intensa.

Em entrevista à TV Tambaú, um dos socorristas detalhou que o caso era grave, mas que ele logo foi medicado. “O paciente perdeu bastante sangue. A gente fez várias medicações para a dor e conseguiu chegar no hospital sem nenhuma intercorrência”, disse.

Na unidade de saúde, o paciente realizou exames de imagem e foi encaminhado ao centro cirúrgico. No entanto, o hospital não revelou atualizações do estado de saúde dele.