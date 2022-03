Veja como está a definição sobre uso de máscara em cidades e estados

Com a regressão dos índices de Covid-19 no País após o surto da variante ômicron e o avanço da vacinação, cidades brasileiras se articulam para decidir se este é o momento ideal para uma flexibilização do uso das máscaras de proteção.

A exemplo da medida adotada pelo estado de São Paulo nesta quarta-feira (9), o protocolo para essa flexibilização no Ceará começou a ser discutido pelo Governo do Estado, e o anúncio deve ocorrer nas próximas semanas. A informação foi adiantada pela coluna do jornalista Inácio Aguiar.

São Paulo e DF

Nas cidades paulistas, está liberado o uso do item por alunos, professores e outros funcionários nos espaços abertos das escolas, mas segue obrigatório nas salas de aula e locais fechados. A medida abrange também estádios, centros abertos para eventos, autódromos e áreas correlatas. O debate sobre as escolas se estendeu nos últimos dias depois que o Estado decidiu desobrigar o uso de máscaras em outros espaços abertos, como ruas e parques.

No Distrito Federal, a máscara passou a ter uso facultativo em ambientes abertos desde a última segunda-feira (7).

Rio de Janeiro

Na cidade do Rio de Janeiro, onde o uso já era facultativo em espaços abertos desde outubro, deixou de ser obrigatório também em ambientes fechados a partir desta terça-feira (8), segundo decreto da Prefeitura.

Belo Horizonte

Em Minas Gerais, a decisão sobre as máscaras ficou sob a responsabilidade das prefeituras. Belo Horizonte desobrigou o uso na última sexta-feira (4) em áreas ao ar livre.

Maranhão

Entre os estados do Nordeste, Maranhão já flexibilizou o uso do item de proteção nos lugares abertos desde novembro e permanece obrigatório em ambientes fechados.

Teresina

No Piauí, a prefeitura de Teresina publicou decreto que desobriga o uso da máscara em espaços públicos abertos a partir de 14 de março. O uso permanece nos veículos de transporte de passageiros.

Natal

No Rio Grande do Norte, a capital, Natal, determinou o uso facultativo de máscaras em decreto publicado nesta quarta-feira (9) no Diário Oficial do Município. A medida vale para locais abertos e fechados.

Macapá

Na cidade de Macapá, capital do Amapá, não é mais obrigatório usar a máscara facial em locais abertos, segundo decreto municipal publicado na segunda-feira (7).

Boa Vista

Desde a terça-feira (8), a mesma medida vale para Boa Vista, em Roraima. A máscara continua sendo exigida em locais fechados.

