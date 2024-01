Vazamento químico acidental derruba ácido sulfônico em rio de Joinville

Um caminhão com carregamento de ácido sulfônico, usado para a fabricação de detergentes líquidos e outros limpadores, sofreu um acidente na SC-418, em Joinville, nesta segunda-feira (29). Com a batida, houve um vazamento do produto no Rio Seco, causando o fechamento da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Cubatão para a captação do recurso. Não há previsão para a reabertura da estação. As informações são do portal NSC Total.

Por conta do acidente e desta medida, cerca de 34 bairros da cidade podem ficar sem água nas próximas horas. A prefeitura de Joinville pediu a população para economizar água e decretou situação de emergência.

O fechamento da ETA deve permanecer até a comprovação de que a água está própria para consumo e não há riscos para as pessoas.

Análise da água

O produto na água formou espuma no Rio Seco. Os técnicos estão realizando análises para averiguar se há resquícios do produto químico. Em meio ao fechamento da ETA, os níveis dos reservatórios estão baixando de forma rápida, registrando que tinha apenas o suficiente para mais quatro horas de consumo.

A Polícia Militar Ambiental de Joinville detalhou que o acidente aconteceu no Km 16. A rodovia precisou ser interditada.