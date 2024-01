Vacina contra a dengue no Brasil deverá priorizar imunização de crianças e adolescentes

A vacinação contra a dengue no Brasil, quando for aprovada, deverá priorizar a imunização de crianças e adolescentes, segundo uma proposta da área técnica do Ministério da Saúde (MS). A proposta é baseada em orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), e deve ficar na faixa etária entre 9 e 14 anos, para serem contempladas a janela de outras vacinas como a do HPV e da Meningite.

A sugestão foi dada nesta segunda-feira (15) pela Câmara Técnica de Assessoramento em Imunizações, que discute a vacina "Qdenga", pertencente ao laboratório japonês Takeda Pharma. As informações são do g1.

Outro ponto abordado foi sobre regiões e municípios que poderão ser contemplados. Ainda não se sabem detalhes sobre o processo de escolha e nem o que deve ser levado em consideração, mas se pensa em priorizar hospitalização, número de casos e histórico da doença.

O montante produzido fica em 5 milhões de doses. A fabricante do Japão não tem condições de fornecer o imunizante para todo o País. Se toda a população entre 4 e 60 anos fosse contemplada, seriam necessárias mais de 200 milhões de doses, pois a imunização completa é em duas doses.

Veja também

Chegada no SUS

A vacina Qdenga chegou ao Sistema Único de Saúde (SUS) no dia 21 de dezembro, e o Brasil foi o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante no sistema público universal.

Entretanto, a vacina não será disponibilizada em larga escala em um primeiro momento, mas será focada em público e regiões prioritárias. A incorporação do imunizante foi analisada e aprovada pela Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologias no SUS (Conitec).

Segundo o laboratório, a previsão é de que sejam entregues 5,082 milhões de doses em 2024, entre fevereiro e novembro. O esquema vacinal é composto por duas doses.

O mosquito Aedes Aegypti é o causador da dengue, zika e chikungunya.

QDENGA

O imunizante Qdenga tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) com indicação para prevenção de dengue causada por qualquer sorotipo do vírus para pessoas de 4 a 60 anos, independentemente de exposição prévia.

A vacina Qdenga é aprovada para a prevenção da dengue em indivíduos na União Europeia (UE)/Espaço Econômico Europeu (EEE) — incluindo todos os Estados-Membros da UE e Irlanda do Norte, bem como países do EEA (Islândia, Liechtenstein, Noruega) e Grã-Bretanha. Nestes países a orientação é vacinar os viajantes para áreas endêmicas. Indonésia e Tailândia também aprovaram o registro da vacina, assim como a Argentina, que ainda não incorporou o imunizante ao sistema de saúde local.