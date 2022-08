Unicamp 2023 abre inscrições para vestibular nesta segunda-feira (1º)

As inscrições para o vestibular 2023 da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) começam às 9h desta segunda-feira (1º) e terminam às 23h59 do dia 2 de setembro no site da instituição.

A taxa de inscrição teve um aumento de R$ 12 e passou a custar R$ 192. O pagamento pode ser feito até o dia 9 de setembro.

Isenção

A isenção do valor vale apenas para candidatos de baixa renda, isto é, com até um salário mínimo e meio bruto mensal por morador do domicílio.

Também têm direito ao benefício, bolsistas em escolas particulares, funcionários da Unicamp e os interessados em cursos noturnos de licenciatura ou tecnologia.

O vestibular ocorrerá em duas fases, sendo a primeira em novembro e a segunda no mês seguinte.