Turistas são arrastados por ondas no Rio de Janeiro ao fazerem selfie

Dois turistas foram carregados por ondas enquanto tentavam tirar selfies na Pedra do Arpoador, na altura da Praia do Diabo, Zona Sul do Rio de Janeiro. No momento do acidente, que aconteceu nesse domingo (1º), o casal tentava registrar imagens em dia de ressaca e mar agitado.

O casal de Petrópolis, cidade da Região Serrana do Rio, foi salvo por guardas do Primeiro Grupamento Marítimo (GMAR), equipe do Corpo de Bombeiros do Rio. Em nota, a assessoria de imprensa dos bombeiros confirmou o caso e informou que as vítimas foram encaminhadas ao Hospital municipal Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul da cidade.

Conforme a nota da corporação, o local do acidente estava devidamente sinalizado e que o grupo de turistas já havia sido alertado sobre o perigo.

“É importante ressaltar que o local do acidente conta com placa indicativa de risco e que os militares já haviam alertado o grupo sobre o perigo. O Corpo de Bombeiros do Rio faz prevenções diárias, recorrentes, nas áreas de pedras, costões e cantos de pedra da orla de todo o Estado, especialmente em dias chuvosos, com mar agitado. A corporação também mantém ativa uma campanha, nas suas redes sociais, onde alerta para o risco das selfies nestes locais".

ALERTA DE RESSACA

Quando é detectada a presença de ressaca no mar, o Centro de Operações do Rio, órgão da prefeitura, emite um aviso fazendo algumas recomendações a população local e aos turistas, entre elas:

Evitar banho de mar;

Evitar a presença nas pedras;

Evitar a prática de esportes dentro d'água durante o período;

Evitar a permanência em mirantes na orla;

Pescadores devem evitar a navegação.

Em caso de acidente, a orientação é não entrar no mar para resgatar vítimas. Deve-se acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Em entrevista concedida ao jornal O GLOBO, o Corpo de Bombeiros informou que selfies de risco estão por trás de grande parte dos acidentes em locais perigosos no Rio.

Entre janeiro e novembro de 2022, 16 mortes em 180 acidentes foram registrados pela corporação, entre eles costões rochosos, encostas, mirantes e cachoeiras do estado.