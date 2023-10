Dentista morre após cavalo cair sobre ela; mulher havia perdido a mãe há cinco meses

A dentista goiana Lidia Ferreira, 32, morreu após um cavalo cair sobre ela durante o treinamento para um campeonato de hipismo. Nascida em Anápolis (GO), ela vivia em Brasília (DF) desde 2020, quando se casou. As informações são do g1.

O acidente aconteceu no último domingo (30). Familiares seguem sem acreditar no ocorrido com Lídia. "Minha prima era alegre, transmitia alegria, mensagens positivas, de uma família cristã. Nós ainda não conseguimos acreditar em tudo que está acontecendo", disse Caleb Rocha, primo de Lidia.

Lidia possuía uma clínica especializada em estética odontológica. Ela deixou a terra natal e mudou para a capital federal em 2020 após o marido ser aprovado em um concurso público.

Partida repentina

Nas redes sociais, David Ferreira — que é pastor e irmão da dentista — anunciou a morte precoce da irmã e disse ser difícil aceitar a partida da dentista. Ele ainda falou sobre sobre a morte da mãe, que também faleceu este ano.

"Como será difícil superar. São cinco meses que Deus levou a mamãe, e agora, você", declarou o irmão.

Segundo David, a irmã se preparava para uma prova de hipismo que seria realizada na próxima semana.

A família conta que o marido de Lidia, Ricardo Lourenço, precisou ser hospitalizado ao receber a notícia da morte da esposa. "Ele passou mal com a notícia. Não é fácil. Precisou ser internado, mas já está bem na medida do possível", disse Caleb Rocha, primo de Lidia.