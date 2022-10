Turistas italianos são baleados ao entrarem por engano na favela da Maré, no Rio de Janeiro

Dois italianos foram baleados dentro de um carro por criminosos quando entraram por engano no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A ação aconteceu por volta das 4h30 de sexta-feira (14). As informações são do G1.

De acordo com o portal de notícias, um dos turistas foi atingido na costela, e outro, no braço esquerdo. O quadro deles era estável na manhã desta sexta. Outros três estrangeiros de mesma naturalidade estavam com o grupo, mas não ficaram feridos.

Conforme as investigações, dois tiros acertaram a traseira do automóvel. Uma bala transfixou o braço de um italiano e atingiu o outro. O veículo ficou com manchas de sangue.

Turistas passeavam no Rio de Janeiro e erraram caminho

Os cinco italianos residem em São Paulo, onde estudam, e estavam passeando no Rio de Janeiro. Na noite de quinta (13), foram a uma festa na Marina da Glória.

Depois do evento, eles tomaram o caminho de volta para São Paulo, mas decidiram parar para lanchar e escolheram o McDonald's da Avenida Brasil, perto do acesso da Linha Amarela.

Mas os turistas erraram o caminho e pararam na Maré, onde acabaram recebidos a tiros. Eles foram levados para o Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil