Três homens se tornam réus por armarem bomba em Brasília na véspera do Natal

A Justiça tornou réu três homens acusados de planejar e tentar executar a explosão de um artefato em Brasília. Foi aceita a denúncia contra Washington de Oliveira Sousa, Alan Diego dos Santos e Wellington Macedo de Souza.

Eles devem responder pelo crime de explosão, quando se expõe “a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos”.

A decisão foi proferida pelo juiz Osvaldo Tovani, da 8ª Vara Criminal do Distrito Federal no último dia 10 de janeiro, mas só se tornou pública após o magistrado levantar o sigilo do processo na sexta-feira (13). Se condenados, a pena é de três a seis anos de prisão e multa.

O crime foi descoberto no dia 24 de dezembro de 2022, véspera do Natal. O material foi colocado em um caminhão, com querosene e nos arredores do Aeroporto Internacional de Brasília. À época, a Polícia Militar foi acionada após o motorista do caminhão perceber o objeto estranho no veículo.

O QUE DIZ A ACUSAÇÃO

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) afirma que Washington de Oliveira Sousa, Alan Diego dos Santos e Welligton Macedo de Souza montaram o artefato e entregaram o material para que fosse colocado no caminhão de combustível por Wellington Macedo.

Washington de Oliveira teria confessado a participação no crime e disse que gastou R$ 170 mil com armas para um possível atentado. Ele quem apontou a participação de Alan Diego dos Santos, como parceiro na ação.

Alan Diego permanece foragido

Investigadores concluíram no inquérito que a ideia inicial dos criminosos era de que o explosivo fosse colocado próximo a um poste, para prejudicar a distribuição de energia elétrica na capital. De última hora, a decisão mudou e o objeto foi colocado no caminhão de combustível, carregado de querosene de aviação.

“O objetivo dos denunciados era cometer infrações penais que pudessem causar comoção social a fim de que houvesse intervenção militar e decretação de Estado de Sítio”, conforme a denúncia.

Já as acusações de atos de terrorismo devem ser encaminhadas para a Justiça Federal, instância competente para analisar se há crimes contra o Estado Democrático de Direito.