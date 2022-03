Traficante Marcola é transferido da Penitenciária Federal de Brasília

O traficante Marco Willians Herbas Camacho, conhecido como Marcola, foi transferido nesta quinta-feira (3) da Penitenciária Federal de Brasília, onde estava preso desde 2019. As informações são do G1.

Ele é apontado como chefe de uma facção criminosa, e foi condenado a 330 anos por diversos crimes. A ação de transferência foi informada pelo ministro da Justiça, Anderson Torres, no Twitter.

"Ação de sucesso total, com apoio da @policiafederal, @PRFBrasil e #SENASP. Parabéns aos envolvidos!", escreveu na rede social.

A transferência foi feita pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen), que não divulgou a unidade de destino de Marcola "por questões de segurança". Por nota, o órgão disse que "as transferências de presos são medidas rotineiras" e indicadas após análise da inteligência penitenciária.

Hoje, após minucioso planejamento do @depenmj , efetuamos a transferência do prisioneiro conhecido como Marcola, da Penitenciária Federal de Brasília. Ação de sucesso total, com apoio da @policiafederal , @PRFBrasil e #SENASP . Parabéns aos envolvidos! pic.twitter.com/qzog90E1u9