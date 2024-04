Trabalhadores resgatados em situação análoga à escravidão recebiam crack como pagamento no RS

Uma operação da Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PC-RS) resgatou três pessoas em situação análoga à escravidão em uma pedreira clandestina no município de Taquara, na região metropolitana de Porto Alegre, nesta terça-feira (16). Na ação, seis pessoas foram presas por tráfico de drogas.

De acordo a corporação, os funcionários recebiam crack e cocaína como pagamento. Eles eram mantidos em condições precárias no local que era utilizado para extração, venda e transporte de pedras.

Legenda: Trabalhadores resgatados viviam em condições precárias na pedreira Foto: Divulgação/Polícia Civil do Rio Grande do Sul

Conforme informações do delegado Valeriano Garcia Neto, responsável pela ação, o objetivo era desmantelar uma quadrilha que realizava tráfico de drogas e ainda pagava trabalhadores do interior com entorpecentes.

A ‘Operação Pó de Pedra II’ foi deflagrada após seis meses de investigação. A primeira fase foi deflagrada ainda em dezembro de 2023. Na ocasião, uma mulher foi presa em flagrante com uma quantidade de drogas. Um homem também foi detido por estar com um mandado de prisão em aberto.

Legenda: Operação Pó de Pedra II buscava desmantelar uma quadrilha que realizava tráfico de drogas Foto: Divulgação/Polícia Civil do Rio Grande do Sul

Cinco alvos da operação possuem relação direta com a extração, venda e transporte de pedras grês, que são extraídas no interior da cidade gaúcha.

As seis pessoas presas nesta terça-feira (16) foram encaminhadas para os procedimentos policiais e estão à disposição da Justiça.