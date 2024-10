Thammy Miranda, filho da cantora Gretchen, é reeleito vereador em São Paulo

O vereador Thammy Miranda recebeu 50.234 votos e foi reeleito na cidade de São Paulo na eleição municipal do último domingo (6). O político fazia parte do PL até o começo do ano, mas mudou para o PSD, partido comandado por Gilberto Kassab.

Thammy Miranda anunciou sua saída do PL em 2021, pouco antes do então presidente da república, Jair Messias Bolsonaro, se filiar ao partido para concorrer à reeleição no ano seguinte. Na época, o vereador alegou não compartilhar das mesmas ideias que Bolsonaro. Ele também lembrou os ataques transfóbicos que havia sofrido da família do presidente, por ser um homem transexual. Com isso, Thamy filiou-se ao PSD em março deste ano, junto à sua mãe, Gretchen.

Sua primeira disputa para vereador foi em 2016, pelo PP e, apesar de ter sido o segundo mais votado do partido, Thammy não conquistou a cadeira de vereador e ficou com uma vaga de suplente.

Polêmica com o padre Júlio Lancellotti

Em janeiro, após ser questionado pela população, Thammy retirou apoio à CPI que mirava o trabalho filantrópico do padre Júlio Lancellotti na Cracolândia. A CPI pretendia investigar as ONGs que auxiliavam o projeto. Na época, Thammy justificou que foi vítima de "fake news" e que em nenhum momento foi citado o nome do padre no requerimento, de autoria do vereador Rubinho Nunes, do União Brasil. O vereador retirou o apoio e afirmou que não assinaria a proposta se soubesse que o trabalho dele seria investigado.

"Em nenhum momento foi citado o nome do padre no requerimento, se tivesse jamais teria assinado porque defendo o trabalho dele. O padre está lá para ajudar as pessoas, nós estamos do mesmo lado. O que está acontecendo é uma grande fake news, o vereador (Rubinho Nunes) está fazendo campanha política em cima", disse o vereador em entrevista ao O Globo.