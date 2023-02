Taxista bate em viatura da PM para fugir de sequestro em SP

Um taxista jogou o carro contra uma viatura da Polícia Militar, em São Paulo, para fugir de um sequestro. O caso aconteceu na noite da última quinta-feira (23), conforme reportado pelo portal uol.

Dois homens, de 32 e 39 anos, entraram no táxi e anunciaram o assalto a mão armada, fazendo o motorista refém. O taxista avistou uma viatura da PM em um posto de gasolina e se chocou contra o carro.

Os policiais saíram do carro no momento da colisão e a vítima explicou que estava sendo roubado. Os suspeitos saíram do veículo e um deles tentou fugir, mas os dois foram presos.

Os policiais encontraram o celular do motorista, R$ 141,00 em espécie e um simulacro de revólver. O caso de roubo foi registrado na 2ª DP de São Bernardo do Campo.