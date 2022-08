Suspeito rouba carro, se arrepende e devolve veículo com tanque cheio: 'crime pede perdão'

Um suspeito de roubar um carro, no domingo (28), em Cariacica, Espírito Santo, devolveu o veículo com tanque de combustível cheio e pediu desculpas pelo crime. O suposto arrependimento teria sido motivado por uma cadeira de criança especial que estava no automóvel.

A dona de casa Rosyneide Almeida colocava o carro na garagem quando foi abordada por um dos dois indivíduos que se aproximaram em um veículo branco. Além dela, também estavam a bordo os filhos — Cauã, de 4 anos, e Isadora, de 10. O suspeito anunciou o assalto e solicitou que a mulher retirasse as crianças do veículo. As informações são do portal g1.

No momento do crime, Cauã estava no colo da irmã, mas o automóvel tinha uma cadeira especial para realizar o transporte dele, que convive com sequelas causadas por uma encefalite — inflamação do cérebro desencadeada pela presença de um agente infeccioso — sofrida quando tinha pouco mais de um ano.

Após o roubo, a família fez uma campanha nas redes sociais para encontrar o veículo. Até que uma amiga da família viu um automóvel semelhante ao subtraído e informou a Polícia.

Ao verificarem o objeto, os agentes de segurança encontraram um bilhete em que o autor pede desculpas pelo crime e informa que o tanque de combustível está cheio.

"O crime pede perdão”, diz o papel encontrado no carro.

"Na hora da tensão não deu para ver o problema da criança, e o carro está sendo devolvido. Tanque cheio!!!", conclui a mensagem.

