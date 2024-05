Empresária denuncia furto de R$ 2 milhões em loja no RS

A empresária Marinez Hauenstein afirmou que teve o estabelecimento furtado, nesta quarta-feira (15), no município de Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul. Segundo ela, foram subtraídos, no total, aproximadamente R$ 2 milhões em mercadorias - cerca de 20 mil itens - além de computadores, motos de funcionários, freezer e geladeira. A polícia local foi acionada.

De acordo com o relato da empresária, publicado nas redes sociais, os suspeitos levaram até a pia da loja. "Entraram, saquearam, roubaram tudo. Levaram freezer, geladeira. Não deixaram nada. [...] Até a pia e a fritadeira eles levaram. Mais de 20 mil itens dentro dessa loja. Aproximadamente 2 milhões em mercadoria. Levaram todo o meu estoque que eu tinha aqui dentro", disse.

"Vergonhoso e revoltante"

No vídeo, a empreendedora chorou ao mostrar todo o prejuízo e a loja vazia, que foi saqueada. "Como pode ter pessoas tão baixas para fazer isso? Justo quando todos nós todos estávamos passando por dificuldades, de perdas de familiares, entre outras coisas... Até aonde chega o ser humano?! Isso é vergonhoso e revoltante", lamentou Marinez. Segundo ela, a família ainda possui outras três lojas, que foram atingidas pelas enchentes na região.

O relato da empresária sensibilizou outros moradores e internautas nas redes sociais, que abriram uma vaquinha para ajudar a família. Até o momento, mais de R$ 15 mil foram arrecadados, e a meta é alcançar R$ 2 milhões.