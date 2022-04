Suspeito de esfaquear jornalista da Globo é transferido para a Papuda, em Brasília

O suspeito de esfaquear o jornalista Gabriel Luiz, da TV Globo, foi transferido nesta terça-feira (19) para o Complexo Penitenciário da Papuda, segunfo informações do portal G1.

José Felipe Leite Tunholi,19, foi preso pelo crime na última sexta-feira (15) e estava detido na carceragem da Polícia Civil. No domingo (17), a Justiça determinou a prisão preventiva dele, por tempo indeterminado.

Já o adolescente de 17 anos, o outro suspeito da tentativa de latrocínio, foi apreendido e a Vara da Infância e da Juventude ordenou a internação dele por um período de 45 dias, até que seja julgado.

Gabriel Luiz segue internado na UTI de um hospital particular do Lago Sul, na capital do Distrito Federal, sem previsão de alta. O estado de saúde dele é estável.

Crime

O jornalista foi atacado pelos suspeitos na noite de quinta-feira (14), em um estacionamento perto da sua casa, no Sudoeste, no Distrito Federal.

Imagens captadas pelas câmeras de segurança próximas ao local do ataque mostraram o jornalista sendo seguido por dois homens. Após esfaquearem Gabriel, os suspeitos fogem.

O repórter foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) e levado ao hospital, onde passou por cirurgias. Na noite da sexta (15), foi extubado e está consciente.