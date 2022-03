Síndico agredido por morador de prédio em Brasília deixa UTI e segue internado 4 dias após o caso

Wahby Khalil, síndico que foi agredido por um morador em condomínio em Águas Claras, Brasília, deixou a unidade de terapia intensiva (UTI) nesta segunda-feira (21).

O jornalista, produtor da TV Brasil, segue internado no Hospital Santa Lúcia, na capital federal, de acordo com informações da Agência Brasil. Segundo o boletim médico, o quadro geral do jornalista "é estável e sem agravamentos".

No último sábado (19), ele foi submetido a uma cirurgia odontológica, que ocorreu sem problemas.

Relembre o caso

Após um desentendimento sobre um saco de boxe na academia do residencial, na última quinta-feira (17), a vítima, de 41 anos, foi agredida por um morador com um soco, bateu a cabeça no chão e ficou desacordado por alguns segundos.

Assista ao vídeo

"Fui mostrar para o morador que o saco de boxe que ele usa estava danificando o teto. Eu disse que levaria para a assembleia para a gente modificar aquilo. Só que ele, completamente transtornado, começou a falar alto e a gesticular. Eu pedi para ele se acalmar, quando ele me deu a porrada", contou o jornalista ao portal Metrópoles.

A agressão foi registrada pela câmera de segurança da academia do condomínio.

O agressor, identificado como Henrique Paulo Sampaio Campo, é professor de educação física e instrutor de artes marciais, segundo a Agência Brasil. Instituições ligadas à administração de condomínios pediram punição ao agressor e sua exclusão do Conselho Regional de Educação Física (Cref).