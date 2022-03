VÍDEO: Síndico é agredido por morador de prédio em Brasília após discussão por saco de boxe

Um síndico foi agredido pelo morador de um condomínio em Águas Claras, Brasília, após um desentendimento sobre um saco de boxe na academia do residencial nesta quinta-feira (17). A vítima, o jornalista Wahby Khalil, 41, foi reclamar que o equipamento estava danificando o teto do local.

Ele tenta argumentar e os dois acabam discutindo. Visivelmente alterado, como mostrado em câmeras de segurança, o morador dá um soco no síndico, que cai no chão e fica desacordado por alguns segundos. As informações são do Metrópoles.

>> Veja o vídeo no YouTube do Diário do Nordeste

"Fui mostrar para o morador que o saco de boxe que ele usa estava danificando o teto. Eu disse que levaria para a assembleia para a gente modificar aquilo. Só que ele, completamente transtornado, começou a falar alto e a gesticular. Eu pedi para ele se acalmar, quando ele me deu a porrada", contou o jornalista ao site.

Khalil está no Hospital Santa Lúcia, em Brasília. Ele relatou ao jornal que "está com a boca toda machucada" e deve fazer mais exames.

A ocorrência foi registrada na 21ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga. O jornalista e síndico não revelou o nome do morador à reportagem.